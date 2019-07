Mercato Milan, sono cinque i volti nuovi: da T. Hernandez a Duarte

Ad un mese, o poco meno, dall’inizio ufficiale del mercato è già il momento di stilare un piccolo borsino dei movimenti del Milan, soffermandoci, in questo caso, sulle entrate. Al 30 luglio, i rossoneri hanno finalizzato quattro acquisti, con Leao e Duarte ormai prossimi alla firma. Doveva essere un mercato fatto di giovani di prospettiva al fine di realizzare una rosa su cui Mister Giampaolo potesse lavorare, e così è stato. L’età media degli acquisti di Boban, Maldini e Massara recita solo 22 anni.

THEO HERNANDEZ – Il terzino francese è stato il primo acquisto ufficiale del Milan. Per il classe 1997 si è mosso in prima persona Paolo Maldini che, ad Ibiza, ha incontrato l’ex giocatore del Real Madrid. Il fatto che lo stesso Maldini si sia esposto per portare a Milanello questo giovane talento è un’evidente dimostrazione delle sue qualità che, tuttavia, sono state talvolta offuscate da alcune pecche sotto l’aspetto comportamentale. Hernandez è un terzino molto veloce, abile nel dribbling e in grado di fornire assist ai propri compagni una volta raggiunto il fondo campo. Purtroppo, però, l’avventura rossonera del ventunenne non è iniziata nel migliore dei modi, con l’infortunio subito all’esordio in International Champions Cup contro il Bayer.

RADE KRUNIC – Se Hernandez è stato il primo acquisto ufficiale, Krunic è stato il primo giocatore ad essere concretamente preso dal Milan, lo scorso 12 giugno. Il bosniaco, in rossonero, ritrova così Marco Giampaolo, già incontrato all’Empoli. Nato nel 1993 è, per ora, il calciatore più “vecchio” acquistato dal Milan in questa sessione di mercato. Krunic ha nel suo bagaglio la capacità di adattarsi a molti ruoli del centrocampo, sa giocare da mezz’ala, da vertice basso e da trequartista, in particolare è in questa posizione che ha giocato negli anni di Empoli sotto la guida di Giampaolo. Ad oggi, però, è difficile ipotizzare una maglia da titolare per Krunic che ha già esordito, nel ruolo di mezz’ala, con il Milan contro il Benfica, nella seconda partita di ICC.

ISMAEL BENNACER – Insieme a Krunic, anche Ismael Bennacer di è trasferito dall’Empoli al Milan. L’algerino può, ad oggi, essere definito il miglior colpo in prospettiva dei rossoneri che si sono mossi con grande anticipo. Boban, Maldini e Massara, infatti, sono riusciti a fermare il classe 1997 prima del suo exploit in Coppa D’Africa, vinta dalla sua Algeria, dove è stato premiato come miglior calciatore della competizione. Quello di Bennacer è un innesto finalizzato a regalare maggiore qualità a Marco Giampaolo in mezzo al campo. L’algerino è stato tra i migliori, infatti, in cabina di regia nella scorsa Serie A con una media di 44.6 passaggi a partita a fronte dei 28.04 della media del ruolo.

RAFAEL LEAO – Rafael Leao è l’ultimo ad essere sbarcato a Milano, e, con tutta probabilità, sarà il prossimo a firmare con il Milan. Il portoghese sarà il più giovane acquisto rossonero in questa sessione di calciomercato, con i suoi soli vent’anni. Attaccante molto fisico ma anche molto veloce, è passato la scorsa estate dallo Sporting Lisboa al Lille dove, in 24 presenze, ha collezionato 8 gol e 2 assist. Leao è una prima punta naturale e per essere efficace al meglio nel 4-3-1-2 di Giampaolo al fianco di Piatek dovrà imparare i movimenti da seconda punta.

LEO DUARTE – Leo Duarte sarà, almeno per il momento, l’ultimo acquisto del Milan. Il brasiliano, infatti, è atteso nelle prossime ore a Milano per sostenere visite mediche, test di idoneità e per poi firmare il contratto. Proveniente dal Flamengo, il difensore ritroverà al Milan Paquetà. Duarte è un difensore più efficace che esteticamente bello nel giocare. La qualità, infatti, non è la sua principale caratteristica, ben compensata tuttavia da una grande forza fisica, pur non essendo un colosso fisicamente, e rapidità.