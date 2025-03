Milan, 12 milioni di buoni motivi per fare all-in sulla Coppa Italia

Il Milan non avrebbe mai voluto ritrovarsi in questa situazione, ma ad oggi la Coppa Italia rappresenta essere l'unico obiettivo realistico rimasto in una stagione completamente da dimenticare. Non avrà il fascino di una Champions League o di uno scudetto, ma questo trofeo è l'unico gancio al quale il Diavolo può aggrapparsi per salire sul treno dell'Europa in vista della prossima stagione.

È dunque giusto che il Milan faccia all-in sulla Coppa Italia in questo finale di stagione, anche perché ci sono circa 12 milioni di motivi che ti invogliano a farlo. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che questa cifra rappresenta l'introito che il Diavolo guadagnerebbe nel momento in cui alzasse la coppa al cielo di Roma il prossimo maggio.

Oltre ad una questione prettamente economica, ci sono altri 3 motivi che rendono questa Coppa Italia un 'salvagente' per il Milan. Il primo: nona in classifica, la formazione rossonera ad oggi sarebbe fuori da ogni competizione europea. Vincendo questo trofeo, che manca comunque dal 2003, le darebbe diritto a partecipare all'Europa League. Il secondo: anche solo arrivare in finale a Roma potrebbe bastare per prendere parte alla prossima Supercoppa Italiana, anche se c'è ancora da definire quella che effettivamente sarà la formula della competizione che vede proprio il Milan campione in carica. Il terzo: considerati i 12 milioni di euro di cui abbiamo parlato prima, questa Coppa Italia potrebbe essere fonte di guadagno.