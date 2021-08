Milan, Adili subito o a gennaio: il centrocampista piace tanto, col Bordeaux "ballano" 5 milioni

Bakayoko ma non solo: sul taccuino del Milan è evidenziato anche il nome di Yacine Adli, centrocampista/trequartista di ottime speranze attualmente in forza al Bordeaux. Il ragazzo è attratto dalla prospettiva di indossare la maglia rossonera e lo ha già ampiamente manifestato. Ieri, ad esempio, il suo agente ha raggiunto Maldini e Massara a Casa Milan per tenere vivo il dialogo.

DISTANZA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa, l’intesa con il talento cresciuto nel Psg è stata raggiunta, ma andrà ridotta la distanza con il Bordeaux. Che non è tanta, ma nemmeno da trascurare. Ballano 5 milioni, ovvero la differenza tra i 10 offerti dal club rossonero e i 15 richiesti dalla società francese, che punta a monetizzare il più possibile dalla cessione del suo gioiellino.

ADLI CON... CORONA - Il Milan è seriamente interessato ad Adli: se l’affare non dovesse andare in porto entro la fine di questa sessione di mercato, i dirigenti di via Aldo Rossi sono pronti a riprendere il discorso a gennaio. Adli che non escluderebbe Jesus Corona, altro obiettivo sensibile del momento: per i vertici rossoneri, infatti, i due profili non sono affatto alternativi.