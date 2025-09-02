Milan, Allegri ritrova Rabiot. Ma non è arrivato il difensore esperto

E' stata un'estate molto movimentata in via Aldo Rossi visto che il Milan ha totalizzato la bellezza di 39 operazioni di mercato tra acquisti (dieci), scadenze (sette) e cessioni (ventidue). Anche gli ultimi giorni sono stati piuttosto frenetici visto che i rossoneri hanno chiuso due nuovi arrivi, che potevano essere anche tre se fosse andato in porto lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

ECCO RABIOT - Come racconta questa mattina il Corriere della Sera, Massimiliano Allegri può essere contento perchè dopo la sosta per le nazionali potrà riabbracciare Adrien Rabiot, uno dei suoi pupilli dai tempi della Juventus. Il Diavolo, a differenze di quanto fatto nelle ultime campagne acquisto, ha deciso di abdicare ai propri dogmi sottoponendo un contratto triennale con opzione per una quarta stagione a un giocatore di 30 anni. Il centrocampo è certamente il reparto in cui il club rossonero ha messo più mano visto che sono arrivati Modric, Jashari, Ricci e appunto Rabiot.

NIENTE DIFENSORE ESPORTO - Nel vertice di mercato dopo la sconfitta contro la Cremonese, Allegri aveva chiesto anche un difensore esperto che potesse guidare la difesa, ma purtroppo in questo caso il desiderio di Max non è stato soddisfatto: il Milan aveva infatti prenotato Joe Gomez del Liverpool, per il quale era già pronto il volo privato e le visite mediche alla Madonnina, ma i Reds non hanno dato il loro via libera alla cessione. E così i rossoneri sono stati costretti a cambiare non solo obiettivo, ma anche strategia visto che sono andati a prendere il classe 2006 David Odogu del Wolfsburg. Non è andato a buon fine invece lo scambio con la Roma: Gimenez resta al Milan, mentre Dovbyk giocherà ancora in giallorosso.

