Milan, che pacchetto difensivo: il più “vecchio” ha 27 anni e il futuro è roseo

Il Milan è uscito dal suo periodo negativo dopo esser stato risucchiato in un vortice che ne aveva minato fiducia, certezze e autostima. Il mister Stefano Pioli ha reagito con umiltà e intelligenza ai problemi nei quali si era impantanata la squadra, trovando in Thiaw l’uomo della svolta che, contestualmente al cambio modulo verso una difesa a 3, ha aggiunto alla difesa rossonera le caratteristiche che mancavano per tornare a blindare la porta.

Questi numeri sono assolutamente straordinari e favolosi, che testimoniano della grande capacità manageriale del terzetto Maldini-Massara-Moncada. Un team coeso, competente, lungimirante e che, nel nome del buonsenso e della sostenibilità, non si piegano a forzature in termini di dispendi economici (tanto nei rinnovi contrattuali, quanto nelle commissioni per gli intermediari e per i cartellini dei giocatori) che talvolta tifosi e appassionati di calcio faticano a comprendere, ma che in termini di visione a lungo termine sono scelte che pagano. E se pagano, succede perché l’ambiente rossonero è finalmente diventato quello che gli inglesi chiamerebbero un “safe place” per i giocatori giovani che devono crescere e fare il salto di qualità, andando a mitigare la portata dei loro errori. Perché sbagliano e sbaglieranno, fa parte del loro percorso di crescita e in quanto difensori i loro eventuali futuri errori potrebbero costare alla squadra più caro rispetto agli errori di un attaccante, per questo servirà tenere bene a mente che gli errori l’investimento a lungo termine della dirigenza, per non destabilizzare un ambiente che tutto vuole, tranne che regredire a livello tecnico e mentale.

UN FUTURO ROSEO TRA CAMPO E BILANCI

Del resto, la visione a lungo termine della gestione rossonera non si vede solo a livello tecnico, ma anche economico: come riporta Calcio & Finanza, infatti, nell’ultimo anno il Milan ha dimezzato ulteriormente le proprie perdite, con un passivo adesso di 25 milioni. E con uno stadio di proprietà, che si vuole fare senza se e senza ma, i bilanci non potranno che migliorare, con la conseguenza di poter trattenere i giovani che esplodono e che ricevono offerte dall’estero e di aumentare il budget nelle future finestre di mercato. A testimonianza di come questo progetto sia virtuoso a tutto tondo e che sostenibilità e lungimiranza non siano necessariamente incompatibili con competitività e successo.

Di Luca Vendrame