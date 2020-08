Milan, chi è Oscar Rodriguez: qualità e intensità per il centrocampo rossonero

Da tempo la bussola di mercato rossonera punta sempre di più verso la Spagna e la penisola iberica. Alla ricerca di giocatori giovani e talentuosi, la dirigenza rossonera recentemente ha spesso cercato in quella che è la fertile valle di calciatori con queste caratteristiche ovvero la Spagna e le sue proficue cantere calcistiche. Un esempio di colpi come questi senza dubbio è rappresentato dal nome di Theo Hernandez, prelevato la scorsa estate dal Real Madrid, ma anche da recenti obbiettivi rossoneri quali Brahim Diaz e Oscar Rodriguez, guarda caso due profili facenti parte della rosa delle Merenguès. L’ultimo nome citato, in questo senso, è uno dei calciatori sulla lista di Paolo Maldini per rinforzare la batteria dei centrocampisti rossoneri: scopriamo chi è e quali sono le sue caratteristiche.

DUTTILITA' - Il calcio moderno è alla costante ricerca di paragoni e confronti: molte volte questa indole è limitante ma altre aiuta a chiarire le caratteristiche e la collocazione tattica dei giovani talenti che si affacciano al mondo del pallone. Tatticamente parlando, quindi, Oscar Rodriguez è un calciatore che somiglia a Isco: centrocampista offensivo dalle grandi qualità in fase di impostazione, lo spagnolo è un calciatore capace sia di creare azioni pericolose che di concludere. Molto abile nei calci piazzati e nei tiri dalla distanza, Rodriguez è un calciatore abile nel dribbling e nel creare superiorità in attacco. Nonostante la sua posizione ideale sia la trequarti, lo spagnolo è un centrocampista duttile che grazie alla buona velocità e alla grande intensità di gioco può essere collocato sia come centrale in un reparto a due che, nel caso, sull’esterno. Nello scacchiere rossonero Rodriguez rappresenterebbe l’alternativa ideale a Hakan Calhanoglu.

FORTE INTERESSE - Per Un Milan che punta al ritorno in Europa, un profilo come quello di Oscar Rodriguez potrebbe essere utile per allungare l’organico rossonero. Autore di una stagione positiva, con la maglia del Leganes Rodriguez ha messo a segno 13 gol e 6 assist in 64 gare, numeri che lo hanno portato a guadagnarsi la qualificazione con la Spagna. Nonostante una vera e propria trattativa non sia ancora stata avviata, l’interesse del Milan per Rodriguez è concreto. Chissà quindi che il centrocampista spagnolo non possa rappresentare una delle tanto decantate occasioni di mercato dichiarate ieri dalla dirigenza rossonera nella conferenza stampa di presentazione della stagione rossonera.