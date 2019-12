Milan, Conti uomo chiave: dalle voci di mercato al riscatto. È rimasto e ha avuto ragione

Riecco Bergamo. Quei colori, quelle emozioni, quei ricordi. Non potrà mai essere una gara come le altre per Andrea Conti. Lui che in nerazzurro si è formato e perfezionato, fino a convincere il Milan. Dopo due anni e mezzo - scrive La Gazzetta dello Sport - Conti ritrova l’Atalanta, la sua Atalanta, che aveva intravisto dalla panchina dieci mesi fa.

TITOLARE - Ma le cose sono cambiate. Con Pioli alla guida del Milan, infatti, il 25enne terzino è diventato un uomo chiave. E lo sarà ancora di più domenica, vista l’assenza di Theo Hernandez: spetterà proprio a Conti il compito di spingere sulla fascia, senza dimenticarsi (ovviamente) di difendere. Andrea si è ripreso finalmente il posto che, in teoria, gli spettava dall’inizio, da quando è arrivato a Milano con la fama di grande talento.

RISCATTO - Il ragazzo si è lasciato alle spalle gli infortuni e la sfortuna. Non si è fatto prendere dal panico, nonostante le critiche (eccessive) e i dubbi (ingiustificati). Pioli ha puntato su di lui e la fiducia ha dato frutti. Era considerato un acquisto sbagliato, un giocatore da cedere al più presto. Ma Conti ha puntato i piedi per restare e ha avuto ragione.