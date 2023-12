Milan criticabile e criticato, ma c'è un punto che si salva. E il paragone con l'anno scorso non regge già

In questi ultimi due mesi il Milan ha subito pesanti critiche, spesso giuste e legittime per quanto si vede in campo; nel mirino puntato delle analisi, però, è finita talvolta anche la campagna acquisti, rea di non aver regalato a Stefano Pioli tutti gli uomini adatti per ottenere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. È vero che la rosa, in alcuni ruoli, è ancora incompleta a andrebbe sicuramente migliorata e rinforzata, ma è altrettando evidente che, degli undici acquisti portati a termine in estate, molti stanno rendendo positivamente.

Non si proporrà, in questa sede, il confronto nei dettagli con la passata stagione, considerando la diversità delle figure presenti in dirigenza e le relative scelte, con la cessione di Tonali che ha permesso di aumentare sensibilmente il budget e, di conseguenza, di mettere a punto un mercato decisamente oculato, certamente interessante e oggettivamente migliore. Ciò che si può affermare senza timore di smentita è che Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders siano già dei punti cardine della squadra e il loro rendimento, soprattutto per quanto riguarda l'americano, è davvero positivo; a loro si aggiunge la crescita costante del tridente offensivo di riserva (Okafor, Jovic e Chukwueze) che, soprattutto nelle ultime gare giocate, sta trovando fiducia, assist, gol e, di conseguenza, entusiasmo. Molto bene anche Musah, elemento giovane (classe 2002), ma che già dimostra maturità e duttilità. Da rivedere Pellegrino.È chiaro che tutto sia migliorabile e che qualcosa verrà migliorato nella prossima sessione di calciomercato di gennaio, con un paio di innesti in difesa e, magari, anche una nuova punta centrale), ma è altrettanto vero affermare che la rosa regalata a Pioli sia assolutamente all'altezza delle ambizioni del Club e con un potenziale importante ancora da esprimere; lo ha dichiarato lo stesso allenatore rossonero dopo la dolceamara vittoria di Newcastle: "Mi dispiace che non sono riuscito a portare al massimo questo potenziale, adesso dobbiamo lavorare su questo. Sono solamente dispiaciuto per questo, credo che questa sia una squadra forte e che possa fare meglio di quanto fatto fino ad ora". Se il potenziale c'è, è perché il mercato è stato fatto bene.