Milan, Diaz c’è sempre: ennesimo guizzo vincente, San Siro è già pazzo del dieci rossonero

Il dieci è un fattore. Basta analizzare le prestazioni di Brahim Diaz in questo inizio di stagione per rendersene conto. Decisivo, sempre e comunque: con i suoi numeri palla al piede, i suoi assist e i suoi gol preziosi. Come quello realizzato ieri contro il Venezia, buono per stappare una partita bloccata. Facile? Può darsi, ma l’importante è esserci, farsi trovare pronti, non sbagliare sotto-porta.

DECISIVO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i conti di Diaz - che ieri ha messo a segno la sua decima rete in rossonero - tornano alla perfezione. Come quelli del Milan, che in estate ha deciso di puntare con decisione sul folletto di Malaga. Risultato? Ottimo, ovviamente. Lo spagnolo - scrive la rosea - continua a sverniciare di fantasia le serate del Diavolo meglio di chi lo aveva preceduto. Anche quando brilla meno degli altri, Brahim riesce sempre a sbucare fuori al momento giusto, piazzando la giocata che fa la differenza.

FANTASIA - Diaz è fatto così: magari non lo noti per un’ora, ma trova sempre il modo di rubarti l’occhio con una magia, che sia un’imbucata per i compagni o un gol determinante. Pioli sta sfruttando al meglio le qualità del suo fantasista: meno lavoro sporco senza palla e più invenzioni tra le linee e incursioni in area, così Brahim sta “esplodendo” partita dopo partita. Il Milan si gode il suo dieci, certo di aver fatto la scelta giusta sul mercato. E San Siro è già pazzo di lui.