Milan, Diaz e/o De Ketelaere a destra? Cosa ha fatto capire Pioli post Juve

Contro la Juventus il Milan ha nuovamente mostrato il suo vero spirito e Pioli - col suo staff tecnico - ha nuovamente mostrato la sua straordinaria capacità di indovinare le scelte tecniche e tattiche giuste per indirizzare le partite sul giusto binario: Gabbia centrale con Kalulu spostato a destra, Pobega trequartista di sostanza con BrahimDiaz prima e De Ketelaere poi sull'esterno destro al posto degli infortunati Messias-Saelemaekers. È una soluzione riproponibile anche contro avversari diversi?

La prova di Brahim

Innanzitutto, bisogna cercare di essere oggettivi: la prestazione di Brahim Diaz è stata illuminata da un gol fantastico e tutti gli elogi sono più che meritati, ma è abbastanza realistico dire che sull'esterno abbia fatto un po' di fatica ad imporsi; non per mancanza di impegno, chiaramente, né per deficit tecnico, ma perché la fisicità della Juve gli ha impedito di trovare giocate efficaci soprattutto nel primo tempo. Tatticamente, però, il 10 spagnolo è stato perfetto, perché ha ripiegato ottimamente e, in fase di possesso, si è allargato creando spazi: "Diaz - ha spiegato Pioli a DAZN nel post partita - aveva già giocato a destra. Volevo un po' di sostanza e fisicità in mezzo e più uno contro uno sugli esterni con Diaz e Leao. Ha funzionato, abbiamo tenuto bene il campo".



Le idee per De Ketelaere

Il belga è entrato a mezzora dalla fine, mettendo subito una gran palla in mezzo per Theo Hernandez e facendo notare, sul campo, la differenza fisica con lo spagnolo; difficile, comunque, giudicare la sua prova in toto, visto che la partita era ampiamente incanalata, ma Pioli, nel post match sempre a DAZN, è stato piuttosto chiaro sulla sua posizione: "In questo momento di carenza di giocatori a desta Charles può farlo a destra, oggi è entrato bene. Però per me a destra non si esaltano le sue qualità. Diaz può farlo meglio l'esterno a destra, mentre De Ketelaere secondo me fa meglio dentro al campo". Col Chelsea, dunque, ci sarà da scegliere e non ci sono dubbi che, come fatto contro la Juve, Pioli e il suo staff tecnico troveranno la soluzione migliore.