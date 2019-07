Milan, dilemma Kessié: l’ivoriano (tentato dalla Premier) si sottoporrà all’esame Giampaolo

Risorsa importante o esubero da piazzare? Franck Kessié ha disputato un’ottima Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, ma il suo futuro al Milan resta incerto. Il centrocampista ha programmato il rientro a Milanello tra il 5 e il 10 agosto, per iniziare a prendere confidenza con il nuovo allenatore, il quale - come dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione - vuole valutare da vicino ogni elemento della rosa prima di prendere una decisione.

CARATTERISTICHE - L’ivoriano, a livello di mercato, resta una pedina da tenere in grande considerazione. Molto, però, dipenderà dal giudizio del tecnico abruzzese. Come riporta Tuttosport, Kessié ha caratteristiche uniche all’interno della squadra, ed essendo un classe ’96 ha ancora ampi margini di miglioramento. Con Giampaolo, poi, potrebbe scoprire nuovi metodi di allenamento che potrebbero portarlo allo step superiore, quindi a compiere il definitivo salto di qualità.

PREMIER - Tuttavia, Giampaolo ha sempre optato per centrocampisti di grande qualità, calciatori in grado di dare del tu al pallone. L’arrivo di Krunic, inoltre, e il fatto che il Milan stia cercando una mezzala, potrebbe mettere in discussione la titolarità di Kessié, al quale non dispiacerebbe un’esperienza in Premier League. Ecco, in caso di cessione, il ragazzo vorrebbe trasferirsi proprio in Inghilterra.