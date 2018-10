Milan, è il momento di chiudere la porta: Gattuso si affida a Gigio e Romagnoli

Lo ha ripetuto spesso Gattuso nelle scorse settimane e lo ha detto anche nelle ultime ore Alessio Romagnoli: il Milan deve migliorare la fase difensiva perché subisce troppi gol. Sono ben 13 le partite di fila in Serie A che i rossoneri non riescono a terminare senza incassare nemmeno una rete, vale a dire dallo scorso 15 aprile a San Siro contro il Napoli. Per puntare ai primi quattro posti, il Diavolo deve assolutamente tornare quasi impenetrabile come ad inizio 2018 e deve farlo già a partire dal derby di domenica sera.

COME IN NAZIONALE - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per questa importante sfida, Rino Gattuso si affiderà soprattutto alle sue due giovani stelle in difesa, cioè Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli: il primo sta attraversando un buon momento di forma e in Nazionale ha chiuso la sua prima gara stagionale senza subire nemmeno un gol. La sua speranza è quella di ripetersi anche in rossonero e invertire la tendenza in match importante come il derby.

OCCHI SEMPRE APERTI - Per domenica sera, Gattuso ha recuperato pienamente capitan Romagnoli, che aveva saltato la sfida contro il Chievo per un problema muscolare. Ora è tutto risolto e Alessio sarà regolarmente al centro della difesa milanista dove si troverà di fronte Mauro Icardi, uno degli attaccanti più forti del nostro campionato. Contro il bomber nerazzurro servirà massima attenzione, soprattutto in area di rigore dove l’argentino non dovrà mai essere perso di vista. Gattuso punta quindi forte sulla diga Donnarumma-Romagnoli, in attesa di renderla ancora più impenetrabile con il ritorno di Mattia Caldara.