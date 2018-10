Milan e Inter alleate per lo stadio: si lavora sulla cessione del diritto di superficie di San Siro per 99 anni

Dopo la freddezza negli ultimi anni, Milan e Inter sono entrambe disponibili a tornare a parlarsi per arrivare ad un accordo sullo stadio di San Siro: dopo l’addio della proprietà cinese del Diavolo e l’arrivo del fondo americano Elliott, gli scenari sono infatti cambiati e ora le due società sono di nuove vicine e pronte a dialogare. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che nelle prossime settimane potrebbero cominciare le consultazioni con il Comune per una concessione (per precisione cessione del diritto di superficie) di 99 anni di San Siro.

OK DEL COMUNE - L’impianto milanese non diventerebbe a tutti gli effetti uno stadio di proprietà di Milan e Inter, ma la sostanza sarebbe molto simile. Il Comune di Milano si è detto più volte d’accordo con la convivenza dei due club e quindi sarebbe favorevole a questa possibilità: lo stesso sindaco Sala ha dichiarato spesso di augurarsi che Inter e Milan scegliessero di continuare nello stesso impianto.

NUOVI LAVORI - In questo momento, le due società milanesi sono in affitto e pochi mesi fa è stato approvato un piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da 15 milioni da realizzare entro giugno 2020: come spiega sempre la Rosea, tra le opere in programma c’è il rinnovo delle tribune e delle tribune d’onore del 1° anello, una nuova lounge del Museo, l’incremento degli spazi commerciali, la costruzione al 1° anello rosso di una Sala Executive 4 e di nuove aree media.