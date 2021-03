Milan, ecco i 14 rossoneri convocati in nazionale

Tanti rossoneri impegnati su diversi fronti. Tornano le nazionali, nella prima finestra a loro dedicata nel 2021. Saranno 14 i nostri calciatori che si uniranno alle rispettive selezioni durante questa sosta. Inizia la Fase Finale a gironi di Euro 2021-U21, che designerà le "magnifiche otto" che in estate si contenderanno il titolo continentale.

In questa fase scenderanno in campo Sandro Tonali, Matteo Gabbia, Brahim Díaz, Pierre Kalulu (alla prima convocazione in U21) e Diogo Dalot. Contemporaneamente iniziano le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per le nazionali maggiori, con tanti rossoneri che scenderanno in campo. Spicca, tra loro, il ritorno di Zlatan Ibrahimović, convocato a quasi cinque anni dall'ultima apparizione con la maglia della Svezia (22 giugno 2016, Euro 2016). Franck Kessie e Ismaël Bennacer disputeranno invece le ultime due partite di qualificazione alla Africa Cup of Nations 2022.

Matteo Gabbia e Sandro Tonali: Italia U21

24 marzo 2021: Repubblica Ceca-Italia, Celje (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, prima giornata

27 marzo 2021: Spagna-Italia, Maribor (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, seconda giornata

30 marzo 2021: Italia-Slovenia, Maribor (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, terza giornata

Hakan Çalhanoğlu: Turchia

24 marzo 2021: Turchia-Olanda, Istanbul (Turchia) - Qualificazioni Mondiali 2022

27 marzo 2021: Norvegia-Turchia, Malaga (Spagna) - Qualificazioni Mondiali 2022

30 marzo 2021: Turchia-Lettonia, Istanbul (Turchia) - Qualificazioni Mondiali 2022

Gianluigi Donnarumma: Italia

25 marzo 2021: Italia-Irlanda del Nord, Parma (Italia) - Qualificazioni Mondiali 2022

28 marzo 2021: Bulgaria-Italia, Sofia (Bulgaria) - Qualificazioni Mondiali 2022

31 marzo 2021: Lituania-Italia, Vilnius (Lituania) - Qualificazioni Mondiali 2022

Jens Petter Hauge: Norvegia

24 marzo 2021: Gibilterra-Norvegia, Gibilterra - Qualificazioni Mondiali 2022

27 marzo 2021: Norvegia-Turchia, Malaga (Spagna) - Qualificazioni Mondiali 2022

30 marzo 2021: Montenegro-Norvegia, Podgorica (Montenegro) - Qualificazioni Mondiali 2022

Diogo Dalot: Portogallo U21

25 marzo 2021: Portogallo-Croazia, Koper (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, prima giornata

28 marzo 2021: Portogallo-Inghilterra, Ljubljana (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, seconda giornata

31 marzo 2021: Svizzera-Portogallo, Ljubljana (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, terza giornata

Brahim Díaz: Spagna U21

24 marzo 2021: Slovenia-Spagna, Maribor (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, prima giornata

27 marzo 2021: Spagna-Italia, Maribor (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, seconda giornata

30 marzo 2021: Spagna-Repubblica Ceca, Celje (Slovenia) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, terza giornata

Simon Kjær: Danimarca

25 marzo 2021: Israele-Danimarca, Tel Aviv (Israele) - Qualificazioni Mondiali 2022

28 marzo 2021: Danimarca-Moldavia, Herning (Danimarca) - Qualificazioni Mondiali 2022

31 marzo 2021: Austria-Danimarca, Vienna (Austria) - Qualificazioni Mondiali 2022

Ismaël Bennacer: Algeria

25 marzo 2021: Zambia-Algeria, Lusaka (Zambia) - Qualificazioni Coppa d'Africa 2022

29 marzo 2021: Algeria-Botswana, Blida (Algeria) - Qualificazioni Coppa d'Africa 2022

Franck Kessie: Costa d'Avorio

26 marzo 2021: Niger-Costa d'Avorio, Niamey (Niger) - Qualificazioni Coppa d'Africa 2022

30 marzo 2021: Costa d'Avorio-Etiopia, Abidjan (Costa d'Avorio) - Qualificazioni Coppa d'Africa 2022

Rade Krunić: Bosnia ed Erzegovina

24 marzo 2021: Finlandia-Bosnia ed Erzegovina, Helsinki (Finlandia) - Qualificazioni Mondiali 2022

27 marzo 2021: Bosnia ed Erzegovina-Costa Rica, Zenica (Bosnia ed Erzegovina) - Amichevole

31 marzo 2021: Bosnia ed Erzegovina-Francia, Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) - Qualificazioni Mondiali 2022

Pierre Kalulu: Francia U21

25 marzo 2021: Francia-Danimarca, Szombathely (Ungheria) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, prima giornata

28 marzo 2021: Russia-Francia, Szombathely (Ungheria) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, seconda giornata

31 marzo 2021: Islanda-Francia, Győr (Ungheria) - Fase Finale a gironi Euro 2021-U21, terza giornata

Zlatan Ibrahimović: Svezia

25 marzo 2021: Svezia-Georgia, Solna (Svezia) - Qualificazioni Mondiali 2022

28 marzo 2021: Kosovo-Svezia, Pristina (Kosovo) - Qualificazioni Mondiali 2022

31 marzo 2021: Svezia-Estonia, Solna (Svezia) - Amichevole

Alexis Saelemaekers: Belgio

24 marzo 2021: Belgio-Galles, Leuven (Belgio) - Qualificazioni Mondiali 2022

27 marzo 2021: Repubblica Ceca-Belgio, Praga (Rep. Ceca) - Qualificazioni Mondiali 2022

30 marzo 2021: Belgio-Bielorussia, Leuven (Belgio) - Qualificazioni Mondiali 2022