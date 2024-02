Milan ed il tabù San Siro da sfatare contro il Napoli in campionato

Domenica in quel di San Siro il Milan ospiterà il Napoli di Walter Mazzarri, compagine che in questa stagione ha avuto non poche difficoltà a ritrovare identità dopo l'addio di Luciano Spalletti ma che comunque resta la campionessa d'Italia in carica. Considerato il rendimento avuto dai rossoneri in questa stagione, l'ultima cosa da fare è sottovalutare questo Napoli, che a Milano in campionato non perde da tanto, forse anche troppo tempo.

MILAN: DA SFATARE IL TABU' NAPOLI A SAN SIRO - Dopo aver sfatato il tabù Udinese ad Udine, il Milan ha quasi l'obbligo di sfatare anche quello del Napoli a San Siro se vuole consolidare ancora di più il suo terzo posto in classifica. La partita in sè, così come la sua storia, ci insegna che sfidare la compagine partenopea non è mai semplice, soprattutto e stranamente quando si tratta di affrontarla fra le mura amiche. Lo score totale sorride però ancora a favore del Milan, visto che sulle 76 partite totali disputate in Serie A ne ha vinte 32 contro le "sole" 18 del Napoli, che comunque nelle ultime otto stagioni ha dettato legge a San Siro contro il diavolo. E' infatti dal 2014/2015 che il Milan non riesce a vincere in casa contro il Napoli in Serie A, quando in quell'occasione Menez e Bonaventura stopparono in una freddo sabato sera di dicembre la cavalcata scudetto della formazione di Rafa Benitez.

SFATARE IL TABU' NAPOLI AGGRAPPANDOSI ANCORA UNA VOLTA A GIROUD - Considerati i numeri registrati nelle ultime stagioni contro il Napoli, l'auspicio è che il Milan possa invertire immediatamente il trend contro i partenopei a San Siro. Per farlo Stefano Pioli avrà bisogno dell'apporto di tutti, soprattutto dei suoi migliori giocatori ed in particolare di Olivier Giroud, che quando vede l'azzurro Napoli si trasforma. Da quando arrivato in Italia il francese ha infatti identificato nella squadra partenopea la sua vittima preferita in Serie A, come confermano i 4 gol segnati in appena cinque partite. Giroud è anche l'ultimo rossonero ad aver segnato contro i campioni d'Italia dal 12 aprile 2023, quando a San Siro il Milan si impose per 1 a 0 grazie al gol di Ismael Bennacer ma in Champions League.

DOMENICA ESORDIO PER LA QUARTA MAGLIA - In occasione della sfida di domenica sera contro il Napoli il Milan sfoggerà la sua bellissima nuova quarta maglia fatta in collaborazione con Puma e PLEASURES. C'è però un dato che non farebbe dormire sonni tranquilli ai più attenti e scaramantici tifosi del diavolo: tutte le volte che il Milan ha affrontato il Napoli con una maglia diversa rispetto al quella rossonera non ha mai vinto. E' successo tanto in occasione dell'anno dello scudetto, quando il diavolo scese in campo con il terzo kit perdendo 0-1, così come nel 2015/2016 (1-1), 2016/2017 (4-2) e 2017/2018 (2-1). L'auspicio è che dunque domenica si possano migliorare anche queste "particolari" statistiche.