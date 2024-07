Milan, Emerson Royal e Abraham sono richieste specifiche di Fonseca sul mercato

Dopo aver preso Morata e Pavlovic (l'arrivo di quest'ultimo sarà ufficiale nelle prossime ore), il Milan continua a lavorare sul mercato per chiudere altri colpi in entrata. Il più vicino è senza dubbio Emerson Royal, terzino destro del Tottenham, ma i rossoneri stanno trattando anche altri giocatori, tra cui per esempio Tammy Abraham. Entrambi i giocatori sono stati una richiesta specifica del nuovo tecnico milanista Paulo Fonseca.

AFFARE QUASI FATTO - Milan e Tottenham sono sempre più vicini per Emerson Royal e c'è grande ottimismo di chiudere anche questo colpo in questi giorni. La trattativa con gli Spurs va avanti da tempo e la distanza tra domanda e offerta è stata colmata quasi del tutto. La sensazione è che a 15-16 milioni di euro si possa trovare la quadra definitiva molto presto. Con a sinistra un terzino offensivo come Theo Hernandez, Fonseca vuole anche a destra un laterale di spinta e la scelta è caduta proprio sul brasiliano.

ABRAHAM APRE AL MILAN - Per quanto riguarda Abraham, ci vorrà invece ancora un po' di tempo per arrivare ad eventuale accordo. L'attaccante inglese è anche lui una richiesta specifica del tecnico portoghese e i dirigenti del Diavolo sono al lavoro per provare ad accontentarlo. La Roma lo valuta 25 milioni di euro, cifra che il Milan non intende sborsare e per questo sta provando ad inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Non è escluso che alla fine l'affare possa anche chiudersi con un prestito. Abraham ha intanto aperto al club rossonero e, come riferisce Sky, al momento non prende in considerazione squadre di Premier che hanno bussato alla sua porta come Everton e West Ham perché vuole aspettare solo il Milan.