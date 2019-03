Milan, Gattuso pronto a cambiare il centrocampo dopo otto gare di fila: Biglia si candida per una maglia da titolare contro il Chievo

Napoli, Napoli (Coppa Italia), Roma, Cagliari, Atalanta, Empoli, Lazio (Coppa Italia) e Sassuolo: queste sono le ultime otto partite giocate dal Milan nelle quali Rino Gattuso ha schierato sempre lo stesso trio di centrocampo, cioè quello composto da Kessie, Bakayoko e Paquetà. Con loro, la squadra rossonera ha trovato grande equilibrio in mezzo al campo e se la porta milanista è diventata quasi imperforabile il merito è anche del grande filtro della mediana rossonera.

BAKA IN CALO - Sabato sera contro il Chievo, potrebbe esserci però una novità, vale a dire Lucas Biglia in campo dal primo minuto: il candidato principale a lasciargli il posto sembra essere Tiemoué Bakayoko, apparso in calo dal punto di vista fisico nell'ultimo match contro il Sassuolo. Gattuso vorrebbe far riposare un po' anche Paquetà, ma al Bentegodi il brasiliano dovrebbe scendere ancora in campo dal primo minuto. A Verona ci potrebbe essere quindi una sorta di staffetta tra Paquetà e Bakayoko, con quest'ultimo che potrebbe entrare nella ripresa per far rifiatare il giovane talento verdeoro.

BIGLIA SCALPITA - Il ritorno di Biglia, che è dovuto restare ai box per diversi mesi a causa di una lesione muscolare al polpaccio, è molto importante per Gattuso che potrà così far girare un po' anche i centrocampisti che hanno praticamente giocato sempre in questo inizio di 2019. Il regista argentino scalpita e ha grande voglia di giocare, anche perchè l'ultima presenza da titolare risale addirittura al 28 ottobre 2018 contro la Sampdoria (sabato saranno 132 giorni dall'ultima partita giocata dal primo minuto dall'ex Lazio). Gattuso ha dichiarato che vuole che Lucas sia un leader anche dalla panchina, ma il numero 21 milanista spero di esserlo soprattutto in campo.