Milan, Giroud infinito ma sovraccarico: rinforzare l'attacco è un obbligo

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud va per i 37 anni. E a quest'età ha appena disputato una stagione da 59 presenze tra club e nazionale. Il bomber francese sembra non finire mai la benzina: quella appena terminata è un'annata che recita 24 gol in tutte le competizioni, ben 18 con la maglia del Milan. Tra Serie A, Champions League e Mondiale in Qatar il rossonero si è sempre distinto e ha segnato in ogni occasione con discreta continuità. La carta d'identità è però implacabile e presenterà il conto a Olivier, che difficilmente in carriera è arrivato così sovraccarico a fine stagione e a causa dell'età che avanza non potrà mantenere questi ritmi in futuro. Insomma, in casa rossonera urge puntellare il reparto offensivo per quanto concerne le punte centrali.

ACCELERARE SUL MERCATO - Il Milan si sta muovendo sul mercato per trovare un rinforzo davanti: il nome più in luce è Marcus Thuram, ma ormai conosciamo la situazione legata al francese. C'è l'interesse del Psg, che ha un vantaggio sull'offerta economica, e poi c'è la pista che porta al Milan, inevitabilmente più modesta per quanto riguarda lo stipendio, forse più allettante a livello tecnico. Il club rossonero sembra puntare forte sul calciatore, quindi è opportuno accelerare le operazioni: convincere Thuram, altrimenti virare sulle alternative. I profili interessanti per l'attacco portano a Openda e Fabio Silva, ma non c'è nulla di concreto al momento.

SOLUZIONE CASALINGA - Da non sottovalutare la rosa a disposizione di Pioli: le attenzioni sul mercato sono sempre tante, e il rischio di dimenticarsi delle alternative già acquisite cresce. A tal proposito è da tenere in seria considerazione Lorenzo Colombo, prodotto del vivaio, che è appena rientrato alla base dopo il prestito a Lecce della scorsa stagione. Di lui si parla un gran bene, ma la prova del nove rossonera è comunque difficile e rischiosa. Per questo sembra opportuno portare nuovi innesti a Milanello, in modo che Colombo possa giocarsi le sue carte con maggiore tranquillità. Da non escludere un nuovo prestito, ma Pioli valuterà il giocatore nel precampionato: se il Milan dovesse riempire gli slot per quanto riguarda gli attaccanti, non è detto che Colombo non ne possa far parte.