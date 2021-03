Milan, i convocati per la gara con il Napoli: assenti Calabria e Romagnoli. Recuperati Theo, Rebic e Calhanoglu

Dopo la grande gara con il Manchester United all'Old Trafford, il Milan si riavvicina al campionato per la gara con il Napoli dell'ex rossonero Gattuso. Questi, in particolare, gli uomini scelti da Pioli per la sfida con i partenopei valevole per la 27° giornata di Serie A:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić.