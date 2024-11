Milan, i ruoli scoperti ci sono e tre competizioni sono tante. Gennaio è vicino: i rinforzi sarebbero necessari

vedi letture

La prima parte di stagione sta evidenziando quanto al Milan servano rinforzi. In estate sicuramente qualcuno di importante arriverà, ma a gennaio? La situazione per Fonseca non è semplice: ci sono tanti giocatori in rosa, alcuni un po' ai margini, ma alcuni ruoli restano scoperti e non è facile garantire un certo livello in tre competizioni senza avere ricambi.

Le parole di Ibrahimovic

Il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic ha risposto così alla domanda di Sky Sport sul calciomercato di gennaio dei rossoneri: "Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà. Siamo sempre con l’occhio aperto per vedere se portare a Milano qualcosa, siamo sempre in dialogo con il nostro tecnico per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve".

I ruoli scoperti

Il dubbio, però, rimane: al Milan qualcosa servirebbe senza aspettare di vedere che succede a gennaio. Fofana ha zero alternative in panchina. Allo stesso modo Theo, in difficoltà in questo inizio di stagione, merita di avere un po' di riposo ogni tanto e che possa essere sostituito da valide alternative, che al momento nella rosa rossonera non sembrano essere presenti. Probabilmente dunque, il Milan dovrebbe riconsiderare l'idea di non intervenire sul mercato.