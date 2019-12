Milan, il rinforzo in difesa può essere Caldara: l’obiettivo è tornare in campo entro la fine dell’anno

L’infortunio di Duarte costringe il Milan a correre ai ripari a gennaio. Ma se il rinforzo in difesa fosse già a Milanello, si chiede Tuttosport? I rossoneri, infatti, sono pronti a riabbracciare Mattia Caldara, il quale sta ultimando il suo percorso di ritorno in forma partita. Per farlo, nell’ultimo weekend, è andato a giocare con la Primavera.

RIENTRO VICINO - Le sensazioni, durante e dopo la gara, sono state molto positive. L’ex Atalanta si è mosso bene giocando per tutti i novanta minuti. Oggi tonerà ad allenarsi con la squadra agli ordini di mister Pioli: nella sua testa c’è l’idea di riuscire a fare i primi minuti in campionato entro la fine dell’anno per poi candidarsi seriamente a un posto da titolare al fianco di Romagnoli.

DETERMINAZIONE - Un’ambizione più che legittima. Il lungo calvario lo ha “formato” ulteriormente. Caldara non si è mai pianto addosso. Al contrario, è sempre stato dentro il gruppo (nella scorsa stagione ha partecipato a diverse trasferte) e non vede l’ora di ripagare la fiducia della società, che ha continuato e continua a credere in lui. Tra Demiral e Rugani, dunque, occhio a Mattia.