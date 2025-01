Milan in pole per Walker: Ibra ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa. Le ultime dall'Inghilterra

Il Milan potrà tesserare un solo giocatore inglese e dunque solo uno tra Marcus Rashford e Kyle Walker potrà sbarcare a Milanello. Per alcuni giorni, l'attaccante sembrava essere la priorità del Diavolo, che però nelle ultime ore sembra aver virato sul difensore che porterebbe la sua esperienza, la sua mentalità vincente e la sua leadership nello spogliatoio rossonero.

NUOVI CONTATTI - Come riporta il Daily Mail in Inghilterra, durante questa settimana il Milan avrà ulteriori colloqui con Walker. I rossoneri sono al momento in pole per assicurarsi le prestazioni del difensore inglese e si appresta a presentare un'offerta formale per il capitano del Manchester City, con cui sarebbe già stato trovato un accordo di massima per due anni e mezzo. Il giocatore ha fatto sapere nei giorni scorsi al ds dei Citizens Txiki Begiristain di voler andare via e di voler fare un'esperienza all'estero. Oltre al Milan, anche alcuni club arabi hanno messo gli occhi su Walker, che però vorrebbe restare in Europa anche per salvare il suo matrimonio con Annie Kilner.

IL RUOLO DI IBRA - Il difensore è stato escluso dai convocati di Guardiola per il match di FA CUp contro il Salford City e non si è allenato in gruppo nella giornata di ieri, dunque sembra essere tutto pronto per il suo addio (dovrebbe essere liberato a zero dal City). Un ruolo fondamentale nella trattativa con Walker lo avrebbe avuto Zlatan Ibrahimovic, che spera di arrivare presto ad un accordo definitivo con il giocatore inglese prima che altri club si facciano avanti.