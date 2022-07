Milan, l'accordo con Ibrahimovic è a un passo: lo svedese punta al 100° gol in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic proseguiranno insieme il loro percorso per un’altra stagione. Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, il fuoriclasse svedese firmerà il rinnovo di contratto annuale con il Milan nei prossimi giorni. Ibra andrà a guadagnare una cifra compresa fra 1 milione e 1 milione e mezzo di parte fissa, più ricchi bonus legati a gol e assist. Ibra, nonostante l'operazione al ginocchio, ricopre ancora un ruolo importante nel gruppo rossonero e il prolungamento contrattuale lo fa capire chiaramente. È un leader dentro e fuori il campo, come ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Trascinatore nato, Zlatan da quando è tornato al Diavolo nel gennaio 2020 ha cambiato pelle alla squadra, aiutando i giovani a migliorare. Anche quando è infortunato o in panchina, è sempre il primo a dispensare consigli e a spronare il resto del gruppo, quasi come fosse un allenatore in seconda. Il merito della crescita esponenziale che il Milan ha fatto è ovviamente anche di mister Stefano Pioli.

A CACCIA DEL GOL NUMERO 100 CON IL MILAN

Sappiamo che Ibrahimovic il prossimo 3 ottobre compirà 41 anni, e sappiamo anche che molto difficilmente potrà tornare a calcare i campi di Serie A prima di gennaio 2023. C’è qualcosa però che spinge Ibra a cercare di recuperare il prima possibile: la voglia di segnare. Come detto nel nuovo contratto che Ibra andrà a firmare ci saranno dei bonus legati al gol e agli assist, in pratica al suo rendimento effettivo in campo. C’è un obiettivo che lo svedese ci tiene a raggiungere: i 100 gol con la maglia del Milan. Gliene mancano 8. Ibra infatti in 159 partite disputate complessivamente con il Milan ha segnato 92 gol e fornito 35 assist. Anche a quasi 41 anni il suo carisma, la sua personalità e la sua voglia di essere sempre davanti a tutti fanno bene al Milan. Per questo motivo la firma sul nuovo contratto è vicina.