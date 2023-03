Milan, la crisi di gennaio è solo un brutto ricordo. Merito anche della grande coesione tra dirigenza e allenatore

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alzi la mano chi il 29 gennaio, giorno del clamoroso ko casalingo contro il Sassuolo, avrebbe scommesso un euro sulla qualificazione del Milan ai quarti di Champions League. Pochi tifosi milanisti, anzi pochissimi, perchè il Diavolo era dentro una crisi che sembrava davvero infinita. Per fortuna, i rossoneri sono usciti dal tunnel e ora quel momento difficile è solo un brutto e lontano ricordo.

CRISI SUPERATA - Come ha fatto il Milan a superare questa crisi? Paolo Maldini, dt del club di via Aldo Rossi, lo ha spiegato bene ieri sera a Prime Video prima della sfida contro il Tottenham: "Come avvengono queste cose, non lo so. Perché finisce la prima parte di stagione che sei secondo, vicino alla prima squadra. Inizia un periodo di allenamento, una nuova stagione, alla fin fine ha fatto che le stagioni fossero due in una. Parti molto bene con la Salernitana, parti molto bene con la Roma e poi prendi due gol negli ultimi cinque minuti e lì cambia tutto. L’aspetto psicologico è importante. La squadra, non essendo ancora a quel livello lì, può avere dei rimbalzi. Il mister ha provato a mettere a posto le cose cambiando modulo, cercando soprattutto di non prendere gol perché ogni azione prendevamo gol, nel mese di gennaio abbiamo preso decine di gol. Cosa che non succedeva prima. Da lì poi ripartire con i concetti che ci hanno portato a poterci giocare queste partite: essere aggressivi, cercare di giocarcela con tutti, essere coraggiosi”.