Milan, la prima opzione per lo stadio resta San Donato. Nessun ripensamento dei rossoneri

vedi letture

Nella giornata di ieri, il Comune di Milano ha fatto sapere che il Milan e l'Inter stanno prendendo in considerazione l’acquisto dello stadio di San Siro. Come riferisce Il Cittadino, che riporta fonti vicine al club di via Aldo Rossi, la prima opzione per i rossoneri resta però sempre il nuovo impianto nell'area San Francesco a San Donato Milanese.

NESSUN RIPENSAMENTO - E' vero che il Diavolo sta tenendo in considerazione anche altri eventuali scenari, come la permanenza in un San Siro ristrutturato, ma non c'è stato al momento nessun ripensamento da parte del club milanista che ha recentemente confermato la volontà di iniziare a recintare l’area in settembre con la prospettiva di investire nella città di San Donato non appena si sarà conclusa la trafila burocratica.

PRIMO FORUM PUBBLICO - Nella seconda metà del mese di settembre è previsto un incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i rappresentati di Milan e Inter. Nello stesso periodo, come riporta sempre Il Cittadino, "l’amministrazione di Francesco Squeri dovrebbe aprire il primo forum pubblico sullo stadio con la consultazione di una cinquantina di soggetti, tra enti e associazioni, che potranno pronunciarsi nell’ambito della procedura di Valutazione dell’impatto strategico (Vas)".