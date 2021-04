Milan, la priorità di Pioli: ritrovare in fretta il vero Bennacer

Doveva essere la stagione della consacrazione definitiva di Ismael Bennacer, ma alcuni problemi fisici lo hanno condizionato parecchio quest'anno. In particolare, l'infortunio muscolare rimediato a dicembre contro il Parma lo ha costretto a saltare diverse partite e così Stefano Pioli ha perso per diverso tempo il faro del centrocampo del suo Milan.

MIGLIORARE LA CONDIZIONE - Ora il giocatore algerino è tornato a disposizione e dovrà ritrovare il prima possibile la forma migliore perché siamo nel momento decisivo della stagione e il Diavolo ha bisogno anche delle sue geometrie in mezzo al campo. Sabato contro la Sampdoria, Bennacer non è stato brillante come molti suoi compagni di squadra, molto probabilmente le due settimane in nazionale, dopo un periodo piuttosto lungo ai box, si sono fatte sentire. Ora per Ismael sarà quindi fondamentale sfruttare al massimo gli allenamenti a Milanello per lavorare e migliorare la sua condizione fisica.

ASSENZA SOTTOVALUTATA - In questi mesi, si è parlato tanto dell'assenza di Ibrahimovic e di altri giocatori, mentre si è forse sottovalutato un po' troppo quella di Bennacer: l'algerino ha dimostrato l'anno scorso e all'inizio di questa stagione di saper dare qualità e quantità alla mediana milanista. E anche Franck Kessie ha sentito la mancanza di Ismael, con cui forma una delle coppie di centrocampisti più forti in Italia. Da qui al termine del campionato, mister Pioli dovrà ritrovare diversi suoi giocatori, compreso Bennacer perché per arrivare in Champions League la concorrenza è tanta e quindi c'è bisogno di tutti.