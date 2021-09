Milan, la probabile formazione contro il Venezia: turnover limitato per Pioli con quattro possibili novità

Domani il Milan affronterà il Venezia nella sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: appuntamento a San Siro con il calcio d'inizio alle 20:45 e in diretta su DAZN e SkySport. I rossoneri sono chiamati a confermare, in un match insidioso come i soliti contro le neopromosse, gli ottimi risultati di questo inizio stagione: l'obiettivo è, come sempre con Pioli, vincere e convincere aumentando il bottino di punti (10) conquistati fino ad ora.

IL MODULO

Nonostante le tante assenze, Stefano Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1, lasciando spazio ad un turnover pressoché limitato - anche a causa dei contati uomini a disposizione - che garantisca, comunque, una formazione di alto livello.

LE SCELTE

In porta ci sarà, ovviamente, Mike Maignan. Davanti all'ex Lille, due conferme rispetto alla Juventus (Romagnoli al centro e Theo Hernandez a sinistra) e due cambi: sono, infatti, pronti all'esordio da titolari sia Kaluku a destra che Gabbia al posto di Tomori. Possibile staffetta Theo-Ballo Touré nel corso della partita.

A centrocampo confermatissimo Sandro Tonali dopo il convincente avvio di stagione. Al suo fianco ci sarà, come anticipato nella giornata di ieri da MilanNews.it, Ismael Bennacer; l'algerino concederà, dunque, un turno di riposo a Franck Kessie, apparso in non eccelse condizioni fisiche negli ultimi due match.

Confermati sulla trequarti sia Brahim Diaz che Rafael Leao, mentre a destra Pioli dovrebbe dare spazio a Florenzi: l'ex Roma concederà un turno di riposo a Saelemaekers, nonostante tra i due sia ancora aperto il ballottaggio con l'azzurro favorito.

Davanti, con Giroud e Ibrahimomvic ancora assenti, la scelta per la prima punta ricadrà ancora su Ante Rebic, uomo del momento. Possibile ingresso a partita in corso per Pellegri.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli