Milan, le prime indicazioni da Adli: super gol, ma ora serve continuità! (PODCAST)

© foto di www.imagephotoagency.it

Si torna a parlare di campo e si torna a parlare di Milan. Questo pomeriggio, i rossoneri hanno ospitato il Lumezzane, squadra di Serie D, a Milanello per il primo test durante questa pausa per le Nazionali e per i Mondiali. Match che si mette subito male per la squadra di Mister Pioli, che dopo dieci minuti si trova sotto 1-0. A pareggiare i conti è proprio uno straordinario Yacine Adli, tornato titolare alle spalle di Divock Origi. Grande gol dell’ex Bordeaux: serpentina in mezzo a quattro uomini e bolide sotto la traversa a tu per tu con il portiere.

Prestazione più che sufficiente per il trequartista classe 2000, oggi autore di un gol. Sarà un mese di dicembre molto importante per lui, sia per il suo futuro, sia per quello che sarà il minutaggio in caso di permanenza in rossonero. Nel podcast di questa sera analizziamo i sessanta minuti di Yacine e delle prime indicazioni che ha lasciato in campo. Buon ascolto!