Milan, Leao ancora devastante: così è imprendibile. Casale, Faraoni e Barak lo stanno ancora rincorrendo

È un Rafael Leao sontuoso quello che ieri sera in quel di Verona si è imposto ancora una volta a leader tecnico del Milan. I suoi strappi, i suoi allunghi in velocità sono stati devastanti e hanno fatto tanto male alla difesa degli uomini di Igor Tudor. Fin da inizio stagione Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, ha consegnato a Leao il ruolo di trequartista sinistro titolare, che se lo è preso molto volentieri caricandosi la squadra sulle spalle.

LA PRESTAZIONE DI IERI

Ieri Leao è stato imprendibile per la difesa, e non solo, del Verona. Migliore in campo al pari di Sandro Tonali, proprio il portoghese ha fornito all’ex Brescia due cioccolatini confezionati alla perfezione da spingere in porta. I due assolo di Leao hanno permesso al Milan di ribaltare il risultato dopo l’iniziale vantaggio di Davide Faraoni. Il punteggio poi, nel finale, è stato messo al sicuro da Alessandro Florenzi. I voti di ieri per Leao oscillano tutti fra il 7,5 e il 9. La nostra redazione, la Gazzetta dello Sport, TMW e il Corriere della Sera gli hanno dato 8, mentre il CorSport 7,5. Tuttosport invece gli ha dato addirittura 9. Sul gol dell’1-1, il classe 1999, ha saltato facilmente Nicolò Casale e lo stesso Faraoni, andando a servire Tonali al centro area. Nell’azione del secondo gol invece, Leao è partito in contropiede, con Antonin Barak che non è riuscito a stargli dietro. Anche in questo caso è arrivato poi il passaggio vincente per Tonali. Casale e Faraoni, dopo essere stati saltati come birilli, hanno avuto vita breve in campo, tant’è che Tudor al minuto 66 li ha sostituiti entrambi. I due, insieme a Barak e per modo di dire, stanno ancora rincorrendo la scheggia portoghese. Leao Meravigliao!

I NUMERI STAGIONALI

Leao si è imposto in questo Milan non solo in termini di prestazioni ma anche in termini di numeri. In 40 presenze complessive in tutte le competizioni, il portoghese ha messo a segno 13 gol. Oltre alla presenza importante in zona gol, è altrettanto importante l’assistenza fornita ai compagni. Sono infatti 9 gli assist totali. Quest’anno il giocatore è riuscito a trovare anche più continuità rispetto agli anni scorsi. L’unica cosa a cui Leao deve stare attento sono i cartellini gialli. Con quello di ieri è a 4 gialli ricevuti in campionato, e qualora dovesse essere sanzionato nuovamente contro l’Atalanta, salterebbe l’ultima sfida contro il Sassuolo.