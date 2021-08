Milan, Maignan ha già conquistato la fiducia dei tifosi rossoneri

Mike Maignan, neo portiere del Milan, ha il difficile compito di non far rimpiangere Gigio Donnarumma fra i pali della porta rossonera. Il turbolento addio dell’estremo difensore di origine napoletana, finito adesso al PSG, ha accelerato l’arrivo del francese in casa Milan. Fin da subito i tifosi del Diavolo hanno preso in simpatia Maignan, arrivato dal Lille già a fine maggio. Dopo l’ottima prestazione fornita dal portiere contro la Sampdoria, lo stesso Maignan pare già aver conquistato la piena fiducia del tifo rossonero. I tifosi sui social lo hanno elogiato, acclamato ed esaltato per alcune ottime parate, e non solo. Infatti è grazie ad un suo preciso rilancio con i piedi che è nata l’azione del gol vittoria firmato da Brahim Diaz. Domenica contro il Cagliari, gli stessi tifosi potranno ammirare e incitare per la prima volta Maignan nella sua nuova “casa”, San Siro.

DONNARUMMA RAPPRESENTA IL PASSATO

Ora, nella testa della società, dei compagni di squadra, del mister Stefano Pioli e dei tifosi, Gigio Donnarumma rappresenta il passato, perché Maignan da sicurezza a tutto il reparto. Il classe 1995 si è trovato fin da subito a suo agio con Milanello e con l’ambiente rossonero. Il dopo Donnarumma non sembra essere più un problema, Maignan c’è ed è un buon giocatore su cui porre le basi per gli obiettivi futuri.