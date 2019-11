Milan-Napoli è anche Gigio vs Meret: sfida tra giovani numeri uno

Sabato alle 18 è in programma Milan-Napoli, un match molto atteso per diversi motivi: tra questi c'è per esempio il ritorno a San Siro di Carlo Ancelotti, ma anche la sfida a distanza tra Gianluigi Donnarumma e Alex Meret. I due giovani portieri si affronteranno dopo aver vissuto insieme gli ultimi giorni con la Nazionale italiana.

GIGIO LEADER - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la stagione di Gigio in rossonero è iniziata alla grande dal punto di vista personale: il giovane portiere milanista ha infatti salvato la porta del Diavolo in più occasioni, tanto che, con una media di 6,22, è il secondo miglior rossonero per rendimento dopo Theo Hernandez (6,27). La crescita di Donnarumma continua senza sosta e non è un caso che Boban lo abbia indicato come uno dei leader dello spogliatoio rossonero.

RIVALITA' POSITIVA - Anche Meret sta facendo molto bene, sintomo che la grande rivalità che è nata tra i due nell'ultimo periodo sta facendo bene ad entrambi. Dopo essere stati compagni di squadra nell'ultima settimana nell'Italia di Mancini, ora i due giovani estremi difensori sono pronti per tornare avversari: sabato gli occhi di tutti saranno anche su di loro e chissà che uno dei due non sia decisivo per il successo della sua squadra.