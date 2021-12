Milan, non solo Leao e Rebic: i rossoneri devono ritrovare il miglior Brahim Diaz

Oltre gli episodi e la rabbia finale è giusto e doveroso analizzare la prestazione del Milan e dei singoli rossoneri che, nel complesso, non è stata all'altezza della sfida. L'amarezza dei tifosi rossoneri, nel recente periodo, non è data solo dalle tante assenze registrate ma soprattutto dall'atteggiamento della squadra mostrata nelle ultime uscite: il Milan combattivo, arrembante e veloce non si vede da diverse partite. Le motivazioni di questo cambiamento, chiaramente, sono attestabili all'indisponibilità di alcuni elementi (Leao e Rebic su tutti) che rendono possibile questo stile di gioco ma anche dalle prestazioni in calo di certi elementi quali Brahim. Lo spagnolo, nelle micidiali ripartenze rossonere viste a inizio stagione, aveva una grande incidenza e le prestazioni mostrate all'avvio del campionato lo dimostravano. Per ritrovare quella squadra e quei risultati, quindi, il Milan ha bisogno di ritrovare il miglior Brahim.

RITROVARE LA FORMA MIGLIORE - Dopo un ottimo inizio di stagione, risultando decisivo nei momenti difficili della squadra, Brahim Diaz si è un po' perso. Dal suo ritorno in campo dopo la positività al Covid-19, il fantasista spagnolo non ha trovato la giusta continuità che gli permetteva di sfornare ottime prestazioni. Nelle ultime partita l'ex Real ha mostrato le sue insicurezze, forse dettate anche da una mancanza di personalità. A questo Milan, che nelle ultime 6 partite di campionato ha collezionato solamente 7 punti, mancano anche i gol del trequartista che deve tornare subito in forma per rilanciare le ambizioni dei rossoneri.