Milan, non solo Paquetà: un altro centrocampista a gennaio, in lizza Barella e Ramsey

Lucas Paquetà è il primo colpo di gennaio del Milan. Ma il giovane brasiliano potrebbe non essere l’ultimo acquisto dei rossoneri nel mercato invernale. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’arrivo del trequartista del Flamengo non escluderà ulteriori rinforzi. L’idea del club rossonero sarebbe quella di acquistare almeno un altro importante elemento per rendere ancora più competitiva la rosa di Gattuso.

TALENTO AZZURRO - Paquetà è più un giocatore offensivo, ma il Milan avrebbe bisogno anche di un centrocampista con caratteristiche diverse. Un uomo d’ordine che possa far rifiatare Biglia e - perché no - dare il cambio anche a Kessié. Secondo il CorSport, in cima alla lista dei desideri di Gattuso ci sarebbe Nicolò Barella del Cagliari. La società rossoblù, però, vorrebbe trattenere il ragazzo fino al termine della stagione, a meno di offerte irrinunciabili.

COLPO LOW COST - Un altro calciatore che stuzzica e non poco l’interesse dei rossoneri è Aaron Ramsey. Il gallese ha il contratto in scadenza con l’Arsenal, dunque arriverebbe a cifre vantaggiose. Qualità ed esperienza internazionale: un eventuale affare low cost che il futuro amministratore delegato Ivan Gazidis potrebbe aiutare a perfezionare. I vertici di via Aldo Rossi avrebbero già avuto contatti con l’entourage del centrocampista.