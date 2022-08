Milan, ottimismo per le condizioni di Tonali. CDK scalpita per l'esordio alla Scala del Calcio (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano cinque giorni all'esordio stagione del Milan Campione d'Italia, che sabato prossimo inaugurerà la Serie A ospitando l'Udinese a San Siro per la prima giornata. I rossoneri sono reduci da una serie di amichevoli convincenti, dato che hanno vinto sei dei sette incontri disputati segnando quasi trenta gol. Della sfida ai friulani sicuramente non prenderà parte Sandro Tonali, per il cui infortunio c'è da registrare un cauto ottimismo come già confermato dalla redazione di MilanNews.it nella giornata di ieri.

Qualche chance in più l'avrà certamente Junior Messias, che dopo il problema alla caviglia potrebbe giocarsi le proprie chance già questo fine settimana. Chi scalpita tra le file rossonere è anche Charles De Ketelaere, che dopo la tripletta perfetta segnata alla Pergolettese in quarantacinque minuti è pronto a fare il suo esordio con la maglia rossonera alla Scala del Calcio.

Nel podcast odierno l'approfondimento!