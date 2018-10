Milan, Paquetà-show con il Flamengo: il brasiliano fa già sognare i rossoneri

Lucas Paquetà arriverà al Milan solo a dicembre e potrà iniziare a giocare partite ufficiali a gennaio, quindi per ora i tifosi milanisti devono accontentarsi di vederlo e ammirarlo solo in tv nelle partite del campionato brasiliano. E dopo l’ultima gara contro la Fluminense, vinta 3-0 dal Flamengo, in casa rossonera si può iniziare a sognare visto che il giovane talento verdeoro è stato tra i migliori in campo e ha fatto vedere grandi cose.

COLPO DI LEONARDO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che Paquetà è il primo colpo Leonardo-style: in via Aldo Rossi, si augurano che Lucas possa ripercorrere le orme di altri brasiliani come Pato e Thiago Silva che sono stati “scoperti” in passato proprio dall’attuale dirigente milanista. Ovviamente servirà un po’ di pazienza perché dovrà adattarsi ad un calcio completamente diverse da quello brasiliano, ma se Leonardo ha deciso di investire così tanto su di lui è perché ha visto in lui qualcosa di speciale.

AMBIENTAMENTO - Il fatto di arrivare un mese prima dalla riapertura del mercato invernale e dunque dalla possibilità di essere schierato in partite ufficiali potrebbe agevolare il suo ambientamento in quanto potrà capire con calma cos’è il Milan e cosa significa indossare la maglia rossonera. Intorno a Paquetà, ci sono grandi aspettative e in via Aldo Rossi si augurano di essersi assicurati un vero craque del calcio sudamericano.