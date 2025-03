Milan, Paratici in pole come nuovo ds: con lui arriva Conte? Allegri piano B

Fabio Paratici continua ad essere il grande favorito per il ruolo di direttore sportivo al Milan. La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma lunedì l'ex dirigente di Juventus e Tottenham ha avuto un lungo colloquio con l'ad Giorgio Furlani, durante il quale ha illustrato le sue idee per il domani del club rossonero. Ovviamente si è parlato anche del futuro della panchina rossonera che per l'ex ds bianconero ha un nome e un cognome ben preciso, vale a dire Antonio Conte.

DI NUOVO INSIEME? - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Paratici e il tecnico pugliese hanno già lavorato insieme alla Juventus e poi anche al Tottenham. Lo faranno anche al Milan? Difficile dirlo ora, anche perchè ci sono diversi "se" in ballo: prima di tutto bisognerà capire se effettivamente la scelta finale di Furlani ricadrà su Paratici che resta in pole, ma l'ad milanista avrà nelle prossime settimane dei colloqui anche con altri candidati come Igli Tare e Tony D'Amico. Un altro grande "se" riguarda chiaramente Conte che è attualmente sulla panchina del Napoli e quindi dovrebbe lasciare il club campano prima di dire sì al Diavolo. Tra l'altro il tecnico pugliese, che l'estate scorsa si era proposto a lungo ai rossoneri, difficilmente accetterebbe il Milan se a contattarlo fossero i dirigenti che lo scartarono una decina di mesi fa (Ibrahmovic in primis), mentre se a chiamarlo fosse Paratici sarebbe tutto diverso.

ALLEGRI PIANO B - Antonio Conte, dunque, prima scelta, ma visto il contratto che lo lega al Napoli, c'è anche un piano B che porta a Massimiliano Allegri, altro allenatore con cui Paratici ha lavorato a lungo alla Juventus. Il livornese è attualmente libero e senza squadra a differenza di Conte, ma per il momento non è stato contattato da nessuno del Milan. Con l'ex bianconero come ds, il Diavolo avrà quindi un big in panchina. Diversamente, invece, se la scelta di Furlani andasse un altro direttore sportivo, lo scenario potrebbe cambiare completamente.