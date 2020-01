Milan, Piatek tentato dalla Premier: Kris disponibile al trasferimento. E le offerte fioccano

Il Milan ha aperto alla cessione di Piatek. Perché quattro gol (di cui tre su rigore) in diciotto gare di campionato sono un bottino fin troppo misero per non finire nel tritacarne del mercato. Soprattutto se hai la fama del bomber. O del pistolero, come nel caso del polacco. Il futuro dell’ex Genoa, approdato un anno fa a Milanello con la voglia di sfondare definitivamente, potrebbe essere in Premier League.

OFFERTA - Sono davvero tante le squadre che, secondo le voci provenienti da Oltremanica, avrebbero messo gli occhi su Kris, al quale non dispiacerebbe certo un’avventura in un campionato stra-quotato come quello inglese. L’arrivo di Ibrahimovic può accelerare la cessione di Piatek, centravanti che il Milan ha pagato qualcosa come 35 milioni di euro più bonus. L’Aston Villa sarebbe in pole. Soprattutto, sarebbe disposto a spendere una cifra vicina ai 30 milioni. Occhio anche a West Ham e Tottenham, club in cerca di un rinforzo per l’attacco e che avrebbero già messo gli occhi proprio sul pistolero.

OK ALL’ADDIO - Indiscrezioni da Milanello riferiscono di un Piatek disposto (o forse rassegnato) a partire. Troppo ingombrante la figura di Ibra... Per non parlare della tentazione di Pioli di affiancare Leao allo svedese in un attacco a due punte con un trequartista alle spalle. In caso di addio di Kris, il Milan potrebbe puntare su un ex come Petagna, il quale sarebbe ben felice di lasciare la Spal per fare ritorno a casa.