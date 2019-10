Milan, Pioli lancia Paquetà: qualità e gol, Lucas mezzala atipica (più vicino alla porta)

Pioli punta con decisione sulla qualità... di Paquetà. E chi se non lui, l’uomo, o meglio, il ragazzo che - insieme al collega Leao - ha preso per mano il Milan a Genova, portandolo alla vittoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i report da Milanello sono decisamente confortanti. Pare che Lucas sia in grande spolvero, un calciatore ispirato.

MEZZALA - L’ex Flamengo sarà uno dei punti fermi del Milan domani sera contro il Lecce e sembra destinato a esserlo anche lungo la stagione. Perché Pioli, come detto, è intenzionato a valorizzare il giovane brasiliano. Quando una squadra fatica, il minimo che si possa fare è affidarsi ai piedi buoni, ovvero a quei giocatori capaci davvero di fare la differenza. Il ruolo di Paquetà, però, resta un piccolo un enigma. Anche Pioli, proprio come Gattuso e Giampaolo, lo vede soprattutto come mezzala. Ma una mezzala atipica, per la quale occorre trovare la chiave giusta.

A CACCIA DI GOL - Inserimenti, movimenti fra le linee e, soprattutto, una sostanziale riduzione della distanza dalla porta. Così Pioli spera di accendere e liberare la fantasia di Lucas, il quale, fin qui, ha messo a segno un solo gol con la maglia del Milan. Poco, decisamente poco per un giocatore con le sue qualità.