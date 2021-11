Milan, Pioli rinnova e pensa al futuro: Tonali è al centro del progetto rossonero

La via intrapresa da Sandro Tonali in questa stagione è sicuramente quella giusta. Elogiato da tantissimi addetti ai lavori, il centrocampista ex Brescia è entrato nel pieno degli schemi tattici di mister Stefano Pioli. Per ora Tonali ha giocato tutte e 18 le partite disputate dal Milan in questa stagione (13 di campionato e 5 di Champions League), di cui 14 da titolare. Complessivamente il classe 2000 è stato in campo per 1.149 minuti e ha segnato anche 2 reti (contro Cagliari e Atalanta). Ciò che balza all’occhio rispetto alla passata stagione è che Tonali è diventato uno dei leader in campo e le prestazioni sono quasi sempre di alto livello.

AL CENTRO DEL PROGETTO ROSSONERO

Stando a quanto detto è chiaro che Tonali è al centro del progetto del Milan e dei piani di mister Pioli, che ha appena rinnovato il suo accordo con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva. Si pensa al futuro con Tonali, dato che il calciatore ha solo 21 anni. La musica rispetto all’inizio della sua avventura rossonera è cambiata, ora il giocatore è consapevole delle sue enormi potenzialità, e le sta mettendo in mostra partita dopo partita, non solo con il Milan ma anche con l’Italia.

In vista della Coppa delle nazioni africane, manifestazione che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, Tonali acquisirà ancora più importanza all’interno della rosa rossonera. Il motivo è la partenza quasi sicura di Ismael Bennacer (con l’Algeria) e Franck Kessie (con la Costa d’Avorio) per partecipare alla competizione. Stefano Pioli, la società rossonera e tutti i tifosi rossoneri credono in lui.