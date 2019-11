Milan, Pioli soddisfatto del risultato e non solo: lo spirito della ripresa è quello giusto

I tre punti di ieri contro la Spal sono una bella iniezione di fiducia per il Milan che nelle prossime settimane è atteso da tre partite molto complicate contro Lazio, Juventus e Napoli. Nonostante il successo finale, a livello di prestazione i rossoneri non hanno convinto più di tanto, soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa, nella quale è arrivato anche il gol vittoria di Suso su punizione, ma la strada per uscire dalla crisi è ancora in salita.

SPIRITO - Stefano Pioli ha ottenuto ieri sera la sua prima vittoria da allenatore del Milan e nel post-partita ha cercato di vedere i lati positivi della partita dei suoi, cioè il risultato e lo spirito con cui la sua squadra è scesa in campo: "Avevo chiesto lo spirito, soprattutto, e in campo l’ho visto. Peccato non aver chiuso prima il match, ma forse è giusto che vada così, perché il momento è questo" le parole del tecnico rossonero dopo il match riportate questa mattina da Tuttosport.

PUNTO DI RIPARTENZA - Nonostante la vittoria, non si può dire che il Milan sia guarito, ma quello di ieri può essere un importante punto di ripartenza. La voglia e l'atteggiamento del secondo tempo sono stati quelli giusti, anche se è chiaro che nelle prossime partite servirà molto di più per sperare di portare a casa dei risultati positivi. In particolare, dovrà venire fuori la qualità dei singoli, come è successo per esempio ieri con Suso, autore del gol vittoria grazie ad una bellissima punizione.