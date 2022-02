Milan, Pioli studia le mosse anti Inter: duello Ibra-Giroud per l'attacco e ipotesi Kessie trequartista

Il derby spartiacque di sabato si sta avvicinando inesorabilmente a grandi passi, e Stefano Pioli inizia a pensare alle mosse tattiche da fare per arginare l’Inter. Il tecnico del Milan sappiamo bene che non rinuncerà al suo 4-2-3-1, ma potrebbe mascherarlo come ha già fatto in passato. A Milanello i lavori procedono discretamente, e gli acciaccati provano a recuperare per il match più importante di questa stagione. Attualmente i rossoneri sono distanziati di 4 lunghezze dai cugini nerazzurri, che possono contare anche sulla gara contro il Bologna da recuperare. Per questo motivo Pioli e la sua squadra, se vogliono continuare a credere nel sogno scudetto, hanno a disposizione solo la vittoria.

IBRAHIMOVIC O GIROUD IN ATTACCO?

Il fastidio al tendine d'Achille che Zlatan Ibrahimovic si trascina dal match contro la Juventus giocato prima della sosta, sta costringendo lo svedese ad allenarsi a parte, anche se le sue condizioni sono in leggero miglioramento. Se Ibra non dovesse recuperare al 100%, il centravanti titolare nel derby sarà Olivier Giroud. Ad oggi è un duello serrato fra i due, con le condizioni di Ibra che vengono monitorate costantemente.

KESSIE POTREBBE ESSERE IMPIEGATO COME TREQUARTISTA

Una delle novità tattiche che Pioli potrebbe adottare contro l’Inter, è quella di spostare Franck Kessie sulla linea di trequarti campo, al posto di Brahim Diaz. Questa soluzione è già stata adottata nell’ultimo match che l’ivoriano ha giocato con il Milan prima di partire per la Coppa d’Africa, ossia quello contro l’Empoli al Castellani. L’idea dell’allenatore emiliano è quella di limitare Marcelo Brozovic, e piazzargli Kessie di fianco potrebbe risultare una mossa vincente. In questo caso, la mediana sarà formata da Ismael Bennacer e Sandro Tonali, quest’ultimo ormai leader indiscusso del centrocampo rossonero.