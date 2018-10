Milan, prima gioia rossonera per Castillejo: Gattuso ha apprezzato la sua disponibilità a fare il falso nove

Il Milan è tornato dalla trasferta di Sassuolo non solo con tre punti molto importanti in tasca, ma anche con il morale più alto, specialmente in alcuni singoli: tra questi c’è per esempio anche Samu Castillejo, il quale ha giocato da titolare e ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera con un bel sinistro dal limite dell’area. Schierato da falso nove al posto dell’infortunato Higuain, lo spagnolo ha fatto vedere ottime cose oltre alla rete, come per esempio una buona intesa con i compagni di reparto.

PRIMO GOL ROSSONERO - Il gol segnato darà una spinta importante a Castillejo, che non segnava una rete in gare ufficiali da diverso tempo: come ricorda questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’ultima marcatura risale infatti al 19 maggio scorso, quando militava nel Villarreal e siglò il 2-2 contro il Real Madrid di Zidane e Cristiano Ronaldo. Ieri è finalmente la prima gioia con la maglia rossonera e ora Samu dovrà cercare di ripetersi il più possibile perché il Milan di Gattuso ha bisogno anche dei suoi gol.

I COMPLIMENTI DI GATTUSO - Nel post-partita, il tecnico milanista ha speso belle parole nei suoi confronti: “Castillejo ha giocato molto bene, ha cambiato tante volte soluzione. Ha attaccato la profondità e ci ha fatto respirare. Ci ha dato riferimenti, si è mosso e si è scarificato. Lui più di Hakan si sentiva a suo agio al centro e per questa disponibilità bisogna solo ringraziarlo. Sono molto contento della sua prestazione”. Parole che hanno fatto ovviamente felice Castillejo, il quale è a piena disposizione di mister Gattuso: “Sono felice del risultato e personalmente per il gol e per aver aiutato la squadra. Era la prima volta che giocavo da “nove”, ma faccio quello che serve ai compagni e all’allenatore”.