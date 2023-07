Milan, raduno fra 7 giorni: a che punto sono i rossoneri a una settimana dall'inizio della stagione

MilanNews.it

Il 10 luglio il Milan si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello di Carnago per il raduno di inizio stagione. La formazione rossonera, fatta eccezione dei giocatori impeganti con le nazionali che avranno circa una settimana in più di vacanza, si riunirà agli ordini di Stefano Pioli per dare il via ufficiale alla stagione del Diavolo.

Stagione importante

L'annata che aspetta il Milan ha tutta l'aria di essere cruciale per tanti aspetti. Il ciclo di Pioli continuerà senza più l'apporto di Maldini e Massara in dirigenza, con un Sandro Tonali in meno, dopo che nelle ultime due stagioni i rossoneri hanno conquistato uno scudetto e sono arrivati alla semifinale di Champions League. Il "nuovo Milan" targato Furlani-Moncada sarà chiamato soprattutto a sostenere i ritmi della doppia competizione che, nell'ultima stagione, hanno un po' tagliato il fiato al Diavolo che non è riuscito a tenere il passo in campionato nei mesi invernali. Questa sarà possibile non solo grazie all'esperienza acquisita dal gruppo squadra, il cui scheletro rimane intatto, negli ultimi mesi ma anche grazie a un mercato che avrà il compito di allungare le alternative di qualità sulla panchina di mister Pioli.

Mercato nel vivo

Anche se è da diverse settimane che il calciomercato fa da padrone delle chiacchiere del pianeta calcio, solamente dal 1° luglio la sessione estiva si è aperta ufficialmente. Dalle parti di via Aldo Rossi si sono già registrate delle operazioni importanti su tutte l'uscita di Sandro Tonali, che ha permesso una cospicua plusvalenza al Milan, e l'entrata di Loftus-Cheek a centrocampo. Proprio la zona mediana del campo, complice anche l'infortunio che terrà ai box Ismael Bennacer per un po', avrà bisogno di ulteriori rinforzi: i nomi di Reijnders e Musah sono i più caldi e, specialmente per quest'ultimo, il club proverà a stringere in settimana, forte di un accordo già trovato con il giocatore. Furlani e Moncada proveranno anche ad accelerare per Samuel Chukwueze con il Villarreal: il nigeriano è il favorito della fascia destra dove si tenterà anche il colpo Pulisic che gradirebbe la destinazione milanese. Infine, ci sarà da risolvere il nodo del centravanti: sfumato Thuram, finito sull'altra sponda del Naviglio, la lista dei nomi che sono usciti nelle ultime ore è lunga da Scamacca a Morata, passando per Boulaye Dia.