Milan-Rebic, parti vicine alla conclusione: i dettagli

Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inter nelle scorse settimane; i nerazzurri però poi hanno mollato il giocatore per puntare su Politano. Sono in corso i contatti con l'agente di Rebic, per un'operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il croato non è stato convocato per l'ultima partita dell'Eintracht, fatto che suggerisce una sua imminente partenza. Manca davvero poco per trovare l'intesa: i discorsi riprenderanno proprio dopo questa partita con i dirigenti rossoneri intenzionati a chiudere al più presto. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.