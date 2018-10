Milan, riecco il vero Biglia: ieri per lui i primi veri applausi di San Siro

Finalmente il Milan e i suoi tifosi si stanno godendo il vero Lucas Biglia: dopo una prima stagione in cui ha trovato parecchie difficoltà, il regista argentino ha iniziato l’annata molto bene, dando un grande apporto sia in fase difensiva che in quella di impostazione. Nelle ultime partite, poi, si sta rivedendo il Biglia della Lazio, cioè quel faro del centrocampo che fa girare nel migliore dei modi la propria squadra.

CALAMITA LUCAS - Ieri contro il Chievo, l’argentino è stato uno dei migliori in campo insieme a Suso e Higuain: oltre a dare i tempi alla manovra milanista, Lucas ha intercettato e recuperato tanti palloni, tanto che nel post-partita Rino Gattuso ha dichiarato che sembrava che avesse la calamita sui piedi. Il tecnico rossonero non ha mai nascosto quanto Biglia sia imprescindibile in mezzo al campo e lo ha difeso sempre a spada tratta anche quando arrivavano più critiche che prestazioni positive.

APPLAUSI PER BIGLIA - Anche i tifosi rossoneri stanno finalmente iniziando ad apprezzare il gioco dell’ex Lazio, tanto che ieri gli hanno riservato tanti applausi durante il match contro il Chievo: l’anno scorso, l’argentino era spesso finito nel mirino delle critiche dei tifosi che vedevano un giocatore troppo lento e con poche idee. Ora Lucas ha ritrovato la forma migliore e se il Milan sta finalmente girando nel modo giusto il merito è certamente anche suo: “Sono contento per lui, per il giocatore e per l'uomo che è. Non parla ma fa capire tutto con gli occhi. Per il Milan è disposto a dare il cuore, farci palleggiare con quello e poi restituirglielo. È un nostro valore aggiunto, sono molto contento delle sue prestazioni” le parole di Gattuso dopo il successo di ieri contro il Chievo.