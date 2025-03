Milan, senza Europa via un big: Maignan e Theo i maggiori indiziati, ma occhio anche a Leao...

vedi letture

Nove giornate di campionato e, si spera, tre partite di Coppa Italia: è questo il programma che attende il Milan in questo finale di stagione in cui gli obiettivi sono di arrivare il più in alto possibile in Serie A e alzare il secondo trofeo stagionale. Il rischio di finire fuori da tutte le competizioni europee è però piuttosto alto (il Diavolo attualmente è nono e fuori da tutto) e senza Europa i tifosi milanisti devono purtroppo prepararsi alla possibile partenza di qualche big.

LEAO IN USCITA? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il primo nome che viene in mente è senza dubbio quello di Rafael Leao, vale a dire il giocatore più costoso della rosa e quello che ha lo stipendio più alto. Premessa importante: il Milan ha tanti giocatori in prestito dalle cui cessioni potrebbero arrivare parecchi soldi, ma nessun riscatto è certo e quindi gli introiti persi dalla mancata qualificazione in Champions League potrebbero essere coperti dalla vendita di uno o più giocatori, anche per finanziare poi il mercato in entrata in un’estate che sarebbe di ricostruzione dopo un fallimento sportivo. Tornado a Leao, che ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, c'è da capire anche quali saranno le sue intenzioni (vorrà resterà anche senza Europa?) e quali offerte arriveranno (dovranno essere allettanti sia per il giocatore che per il club di via Aldo Rossi).

MAGGIORI INDIZIATI - In realtà nella rosa milanista ci sono altri due giocatori che al momento sembrano avere più chance di partire in estate rispetto all'attaccante portoghese: si tratta di Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2026. Per ora il rinnovo non è arrivato per nessuno dei due e in via Aldo Rossi sanno bene che senza il prolungamento la cessione in estate diventa quasi inevitabile. Per questo motivo sono loro i maggiori indiziati ad essere ceduti per fare cassa e recuperare gli introiti persi dalla mancata qualificazione ad una competizione europea.