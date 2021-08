Milan, senza Kessie spazio a Tonali: per Sandro questa deve essere la stagione della svolta

L'infortunio di Franck Kessie, che nell'allenamento di ieri ha riportato uno stiramento al flessore, non ci voleva proprio per il Milan: l'ivoriano, salvo clamorose sorprese, salterà certamente le prime due giornate di campionato contro Sampdoria e Cagliari e punta a rientrare a metà settembre dopo la sosta per le nazionali. Per l'esordio al Marassi contro i blucerchiati, in mezzo al campo, al fianco di Bennacer, toccherà a Sandro Tonali sostituire Kessie.

TOCCA A TONALI - Per l'ex Brescia, che questa estate è diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Milan, avrà il complicatissimo compito di non far rimpiangere l'ivoriano, assoluto pilastro del centrocampo milanista. Ma Stefano Pioli ha grande fiducia in Tonali ed è convinto che Sandro quest'anno farà certamente meglio rispetto alla scorsa stagione, nella quale ha avuto qualche difficoltà di troppo.

STAGIONE DELLA SVOLTA - Da Tonali è lecito aspettarsi molto di più, anche perchè le qualità per fare bene le ha: quella che sta per iniziare deve essere la stagione della svolta, così da non essere più considerato solo un grande talento, ma un giocatore da top club. Nel pre-campionato, Sandro ha giocato tutte le partite da titolare facendo vedere buone cose, ora dovrà fare altrettanto nelle prime partite ufficiali della nuova stagione.