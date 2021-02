Milan, si alza l’asticella delle ambizioni: i conti tornano, dopo il mercato sotto con i rinnovi

Un mercato da 8 per credere ancora di più nel sogno Scudetto. I vertici di via Aldo Rossi, dopo un’ottima campagna acquisti estiva, hanno completato l’opera rimpolpando la rosa con acquisti mirati e precisi, consegnando a Pioli un Milan decisamente più completo e competitivo

FINANZE OK - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri sono stati accorti nelle spese per proseguire con razionalità il risanamento, ma l’asticella delle ambizioni è sempre più in alto e ora il club di Elliott vanta una situazione finanziaria invidiabile, con pochi eguali in Serie A. Il lavoro, dunque, ha dato i suoi frutti, tanto in campo quanto dietro la scrivania.

ORA I RINNOVI - Sistemata la squadra (oltra agli acquisti il Milan è riuscito a piazzare anche gli esuberi), ora bisognerà concentrarsi sui rinnovi, a cominciare da Calhanoglu e Donnarumma, entrambi in scadenza a giugno. Nei prossimi mesi, poi, Maldini e Massara sonderanno il terreno con Ibrahimovic per capire le sue intenzione. E ci sarà tempo per blindare anche gli altri top della rosa.