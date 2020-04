Milan su Emerson, ecco chi è il terzino del Betis che può ripercorrere le orme di Theo

Tra i reparti che il Milan dovrà probabilmente rinforzare nella prossima stagione vi è quello relativo alla fascia destra di difesa. In attesa di capire chi siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione, in rosa ci sono Conti e Calabria, con Saelemaekers che potrebbe essere adattato in caso di emergenza in quel ruolo. Tra i tanti nomi che vengono accostati alla società di via Aldo Rossi, quello di Emerson del Barcellona - ma al Betis Siviglia fino al 30 giugno del 2021 - intriga molto e i tifosi del Diavolo, perciò, sognano che possa ripercorrere le orme di Theo Hernandez, anche se il francese proveniva dai rivali storici dei catalani, il Real Madrid.

CHI E' - Emerson Aparecido Leite De Souza Junior nasce a San Paolo il 14 gennaio del 1999. E' un giocatore a tutta fascia, la destra, dotato di grande fisico e capacità di spinta. Possiede una buona velocità in progressione, quando ha la possibilità di liberare le lunghe leve in campo aperto e nell'ultima stagione al Betis di Siviglia è migliorato anche in fase difensiva, pur rimanendo il proprio punto debole. Emerson non è dotato di passaporto comunitario, un altro fattore da tenere in considerazione da parte dei club europei interessati all'acquisto.

CARRIERA - Emerson approdò nelle giovanili del Ponte Preta nella stagione 2015-2016, venendo convocato tre volte in prima squadra, ma non entrando mai in campo. L'esordio vero e proprio tra i grandi avvenne, invece, il 5 novembre 2017, nella sconfitta in casa del Bahia. Emerson collezionerà un'altra sola presenza in quella stagione, ma si rifarà ampiamente nella successiva, quando si trasferì all'Atletico Mineiro. Dopo un normale periodo di adattamento nel club di Belo Horizonte, il nativo di San Paolo diventò un titolare, concludendo la stagione con 23 presenze e collezionando un gol e un assist. Gli osservatori dei migliori team europei fecero a gara per prenderlo, ma fu il Barcellona a spuntarla nel gennaio del 2019, con un'operazione congiunta con il Betis Siviglia, a cui verrà ceduto per le prime due stagioni. Nella prima metà della stagione in Andalusia, Emerson collezionò 7 presenze tra Liga ed Europa League, ma è solo nell'anno successivo, quello in corso, che esplode definitivamente: 23 presenze tra campionato e Copa del Rey, con il 21% dei gol segnati dal Betis Siviglia che vedono il suo zampino, grazie ai 3 gol e 5 assist. Nonostante la giovanissima età, Emerson può vantare già nel proprio bagaglio di esperienze anche una presenza nella nazionale brasiliana maggiore, nell'amichevole vinta 3-0 dai verdeoro contro la Corea del sud il 19 novembre del 2019.

SITUAZIONE CONTRATTUALE - L'operazione che portò Emerson in Spagna fu un'operazione realizzata congiuntamente tra Barcellona e Siviglia: l'accordo tra i due club permise di aggirare legalmente il concetto di comproprietà, abolito da anni nel mondo del calcio. Il Barcellona versò 12,7 milioni di euro all'Atletico Mineiro e lo acquistò nel gennaio 2019 fino al 30 giugno 2024, cedendolo a propria volta per il primo anno e mezzo al Betis Siviglia a fronte di un indennizzo. Su Emerson, però, almeno pubblicamente, i due club hanno versioni diverse: il Betis ritiene che Emerson resterà in Andalusia fino al 30 giugno 2021, come da accordi presi inizialmente con il Barcellona, e poi si trasferirà in blaugrana. il ds dei blaugrana Abidal, invece, sostiene che dietro il pagamento di una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro possano riprenderselo in qualsiasi momento. Il Mundo Deportivo lo ha accostato al Milan nelle ultime ore, spiegando come la concorrenza su Emerson sia forte, Tottenham e Inter su tutte. I tifosi rossoneri sperano di poter rivivere con Emerson lo stesso percorso che dalla Spagna fece Theo Hernandez la scorsa estate, quando passò dal Real Madrid ai rossoneri per 20 milioni di euro. Oltre agli ostacoli dovuti alla situazione contrattuale di Emerson, suddivisa tra due squadre, e alla concorrenza da superare dei top club europei, i rossoneri dovranno eventualmente fare i conti con un'altra questione: il Barcellona non vorrebbe assolutamente perdere il controllo su Emerson, a maggior ragione se dovesse partire Semedo, mentre il Milan non prende minimamente in considerazione l'arrivo di giocatori in prestito che non siano con la formula del diritto o dell'obbligo di riscatto. Gli arrivi di Ibrahimovic, Begovic e Kjaer di gennaio saranno probabilmente delle eccezioni che confermano la regola generale.