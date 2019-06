Milan, Torreira prima scelta di Giampaolo: vuole lasciare l’Arsenal, ma costa tanto

Il Milan sta sondando il mercato dei difensori (nel mirino ci sono Lovren Kabak) e degli attaccanti (piacciono Kramaric e Schick), ma la priorità resta il centrocampo. Dopo Krunic, servono un playmaker e almeno un’altra mezzala di qualità. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista di Giampaolo c’è Lucas Torreira.

PRIMA SCELTA - Il neotecnico rossonero lo ha lanciato alla Sampdoria e ora vorrebbe tornare ad allenarlo in rossonero. Dal canto suo, il ragazzo sarebbe ben felice di tornare in Italia: l’uruguaiano, infatti, non è soddisfatto dell’esperienza in Inghilterra, nonostante la stagione più che positiva disputata con la maglia dell’Arsenal. La chiamata di Giampaolo, come ha detto l’agente, sarebbe speciale, ma per convincere i Gunners a cederlo servono almeno 35 milioni. Troppi per le casse del club rossonero.

PISTA CONCRETA - Milan che potrebbe puntare con decisione su Stefano Sensi, ad oggi la pista più calda tra quelle in piedi. I discorsi con il manager Riso sono stati avviati da tempo, ma la distanza col Sassuolo - che ieri Carnevali ha definito "una bottega cara" - c’è e va ridotta. Come riferisce la Gazzetta, ballano tra i 5 e i 10 milioni. La forbice, dunque, è ancora ampia.